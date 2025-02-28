Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ пытались нанести удар беспилотниками по атомной станции в Тверской области
Штрафы устарели: Амстердам придумал, как заставить водителей страдать по-другому
Протеин против куриной грудки: что даст вам бицепсы, а что – только чувство голода
Не умеют читать и писать — путешественник о жителях глубинки США
Репетиторы на базе ИИ: как они меняют подход к обучению
Главные правила выбора румян, о которых никто не говорит
Волочкова показала, какое платье выбрала для свадьбы дочери
Грядет кризис на рынке складов: почему спрос падает
Сверхпроводимость выходит на новый уровень — найден путь к её управлению

Самая мягкая аварийная посадка — пилот посадил самолёт без переднего шасси

1:08
Туризм

Самолет авиакомпании Air Nunavut успешно совершил аварийную посадку в Канаде из-за неисправности переднего шасси.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета

25 февраля воздушное судно Beechcraft King Air, выполнявшее рейс из Бейкер-Лейк в Ранкин-Инлет, столкнулось с технической проблемой — пилот обнаружил, что носовая стойка шасси не выходит. Прежде чем посадить самолет, командир экипажа решил совершить несколько кругов над заливом Ранкин, чтобы израсходовать топливо и минимизировать риски.

Посадка прошла благополучно, хотя самолет приземлился носовой частью на взлетную полосу. По словам одной из пассажирок Паши Калуджак, это была самая мягкая аварийная посадка в ее жизни.

На борту находились семь пассажиров и пилот, никто не пострадал. Причины отказа шасси расследуются.

В этот же день еще одному самолету пришлось совершить незапланированную посадку из-за необходимости дозаправки. Он выполнял рейс из Китая в Европу с обходом воздушного пространства России, сообщает CBS.

Уточнения

Шасси́ (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей
Экономика и бизнес
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей Аудио 
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор
Садоводство, цветоводство
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Скрытые сокровища Калифорнии: отдых вдали от городской суеты
419 заражённых, 53 погибших — неизвестная инфекция распространяется в Конго
Что будет, если отказаться от сахара на месяц: ваш организм удивит вас больше, чем весы
Как вырастить яблоки без червей: важный совет от опытных садоводов
Шимпанзе против бонобо: поразительные различия между нашими ближайшими родственниками
Геометрия вязания: как петли кодируют свойства пряжи
Самая мягкая аварийная посадка — пилот посадил самолёт без переднего шасси
Собчак высказалась о конфузе Юрия Борисова на иностранной кинопремии
Цены на недвижимость в Севастополе шокируют: жильё дороже, чем в Москве
Киев готовит тотальную охоту и облаву на юношей с 18 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.