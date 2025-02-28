Самая мягкая аварийная посадка — пилот посадил самолёт без переднего шасси

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолет авиакомпании Air Nunavut успешно совершил аварийную посадку в Канаде из-за неисправности переднего шасси.

Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иллюминатор самолета

25 февраля воздушное судно Beechcraft King Air, выполнявшее рейс из Бейкер-Лейк в Ранкин-Инлет, столкнулось с технической проблемой — пилот обнаружил, что носовая стойка шасси не выходит. Прежде чем посадить самолет, командир экипажа решил совершить несколько кругов над заливом Ранкин, чтобы израсходовать топливо и минимизировать риски.

Посадка прошла благополучно, хотя самолет приземлился носовой частью на взлетную полосу. По словам одной из пассажирок Паши Калуджак, это была самая мягкая аварийная посадка в ее жизни.

На борту находились семь пассажиров и пилот, никто не пострадал. Причины отказа шасси расследуются.

В этот же день еще одному самолету пришлось совершить незапланированную посадку из-за необходимости дозаправки. Он выполнял рейс из Китая в Европу с обходом воздушного пространства России, сообщает CBS.

Уточнения

Шасси́ (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.



