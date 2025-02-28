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Бразильская Швейцария: сюда едут любители прохладного климата и пеших маршрутов

1:37
Туризм

Нова-Фрибургу, расположенный среди гор в штате Рио-де-Жанейро, считается уголком Европы на бразильской земле.

Девушка в тропиках
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в тропиках

Основанный в начале XIX века швейцарскими иммигрантами город сумел сохранить европейское очарование, органично сочетая культурное наследие и природное великолепие. Не случайно он получил название "бразильская Швейцария" — его архитектура, прохладный климат и живописные пейзажи напоминают альпийские регионы Европы.

Нова-Фрибургу — это не просто туристическое направление, а место, где природа и культура сливаются в единое целое. Здесь можно отправиться в поход по тропическим лесам Атлантики, увидеть величественные водопады и насладиться чистым горным воздухом. Любители активного отдыха найдут здесь множество возможностей для пеших маршрутов, восхождений и наблюдения за богатым биоразнообразием региона.

Тропы, ведущие к скрытым водопадам и панорамным площадкам, дарят уникальную возможность полного погружения в природу. Это место, где можно испытать как прилив адреналина, так и насладиться полным умиротворением.

Помимо природной красоты, Нова-Фрибургу является важным экономическим центром, особенно в индустрии нижнего белья. Здесь сосредоточены инновационные предприятия и дизайнерские студии.

Кулинарные традиции города — это наследие его европейских корней. Здесь производят вкуснейшие сыры, передает E. M.FOCO.

Уточнения

Пейза́ж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная либо в той или иной степени преображённая человеком природа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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