Куда пойти в Милане ночью? Гид по самым стильным барам

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Милан снова сияет по ночам — город переживает настоящий ренессанс барной культуры. Вместо крупных гостиничных сетей новые заведения открывают люди искусства: кинопродюсеры, модели и именитые шеф-повара.

Фото: Wikimedia Commons by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкогольный коктейль в баре

Одним из значимых событий стал проект дизайнера Массимо Джорджетти — "I Bar di Quartiere", посвящённый культовым барам Милана. Вдохновившись этим движением, давайте заглянем в самые интересные новинки, которые уже стали центром притяжения.

Bar Nico

Этот стильный бар расположился в здании бывшего магазина пасты на Виа Чезаре Сальдини. Здесь строгий минимализм: сталь, бетон и чистые линии. В меню — оригинальные блюда вроде копчёных сардин и нарезанного мяса, которые удачно дополняют авторские коктейли.

Bene Bene

Заведение с панорамным видом на парк Морганьи открылось в конце 2022 года. Архитектор Лука Тониоло создал лаконичный, но уютный интерьер, а бармен Моррис Марамальди удивляет гостей сложными и утончёнными коктейлями.

Dexter Soundbites

Новое гастрономическое пространство в районе Изола сочетает ресторан и бар. Шеф Джованни Денарди соединяет вкусы Японии, Перу и Мексики, а музыкальное сопровождение — исключительно на виниле. Атмосфера напоминает старую библиотеку с деревянными стеллажами и сотнями виниловых пластинок.

Lubna

Этот бар в брутальном открыл двери в 2025 году в индустриальном районе Скало-Порта-Романа. Дизайн студии Q-bic — смесь индустриального минимализма и экспериментального освещения. Шеф-повар Энрико Кроатти делает ставку на сырые ингредиенты и блюда, приготовленные на открытом огне.

Section 80 Бар

Изола продолжает укреплять свой статус района с уникальной ночной атмосферой. Здесь, на северной окраине центра, появился бар с акцентом на музыку. DJ-сеты, кинопоказы и расслабляющая атмосфера делают это место идеальным как для вечеринок, так и для уединённого отдыха с книгой.

Ultramarino

На пересечении Виа Ламбро и Виа Мельцо в 2024 году открылся Ultramarino — бар, где вино выходит на первый план. Винная карта сосредоточена на натуральных винах, а в качестве закусок — традиционные сицилийские тапас. Интерьер аскетичный: бетон, металл и приглушённый свет.

Уточнения

Изола (итал. Isola) — ряд топонимов и производных от них объектов, название которых этимологически восходит к итальянскому слову isola — «остров».

