РусЛайн открывает билеты: Котлас–Петербург за 1 час 40 минут

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "РусЛайн" снова открывает прямые рейсы между Котласом и Санкт-Петербургом. С 18 марта 2025 года самолёты начнут летать в аэропорт Пулково дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

Фото: Wikimedia Commons by Kanfuziy is licensed under GNU Free Documentation License самолёт L-410

Полёт займёт всего 1 час 40 минут, а пассажиров будут обслуживать комфортабельные 50-местные самолёты Bombardier CRJ100/200.

Перелёты будут доступны до конца октября, а минимальная стоимость билета в одну сторону составит 5 600 рублей.

Сейчас авиасообщение с Котласом ограничивается лишь рейсами из архангельского аэропорта Васьково, которые выполняются на самолётах Л-410. Возобновление маршрута в Санкт-Петербург значительно улучшит транспортную доступность региона.

Уточнения

Ко́тлас — город (с 1917 г.) в Архангельской области России. Административный центр Котласского района (в состав которого не входит) и городского округа Котлас.



Авиакомпания «РусЛайн» (юридическое название — АО АК «РусЛайн») — российская авиакомпания, выполняющая регулярные, чартерные и перевозки деловой авиации из московского аэропорта Внуково и других городов по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.



Васьково — топоним.

