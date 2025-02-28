Туда будут съезжаться туристы: гора в Китае прославилась из-за своей формы

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае среди местных жителей и туристов стала набирать популярность одна гора. Дело в том, что у нее необычная форма, которая напоминает морду печального пса.

Фото: news.sky.com by Фотография, была сделана Го Циншанем, https://creativecommons.org/licenses/by/0.3/ Щенячья гора в Китае

Фотографию горы в городе Ичан провинции Хубэй опубликовал в сети шанхайский дизайнер Го Циншань, пишет CNN.

Выглядит она так, как будто собака пьет воду, смотрит на рыбу или защищает реку Янцзы. Снимок завирусился в интернете, теперь люди со всего мира хотят лично посетить это место, чтобы увидеть гору и сфотографироваться напротив вместе со своими домашними животными.

Уточнения

Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.

По характеру вершины выделяют пикообразные, куполообразные, платообразные и другие горы. Вершины подводных гор могут представлять собой острова.

По происхождению говорят о тектоноденудационных горах и вулканических.

