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Туда будут съезжаться туристы: гора в Китае прославилась из-за своей формы

0:38
Туризм

В Китае среди местных жителей и туристов стала набирать популярность одна гора. Дело в том, что у нее необычная форма, которая напоминает морду печального пса.

Щенячья гора в Китае
Фото: news.sky.com by Фотография, была сделана Го Циншанем, https://creativecommons.org/licenses/by/0.3/
Щенячья гора в Китае

Фотографию горы в городе Ичан провинции Хубэй опубликовал в сети шанхайский дизайнер Го Циншань, пишет CNN.

Выглядит она так, как будто собака пьет воду, смотрит на рыбу или защищает реку Янцзы. Снимок завирусился в интернете, теперь люди со всего мира хотят лично посетить это место, чтобы увидеть гору и сфотографироваться напротив вместе со своими домашними животными.

Уточнения

Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.
По характеру вершины выделяют пикообразные, куполообразные, платообразные и другие горы. Вершины подводных гор могут представлять собой острова.
По происхождению говорят о тектоноденудационных горах и вулканических.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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