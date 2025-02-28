Как сэкономить до 60% на летнем отдыхе? Вам поможет этот лайфхак

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летние туры нынче стали очень дорогими, однако есть выход! Как сэкономить до 60 процентов на путёвках с июня по августа, расскажем ниже.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Кандидат экономических наук Елена Никольская сообщила, что при раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте можно получить выгоду до 60 процентов. Однако нужно выбрать более длительный период отдыха.

Кроме того, несколько авиакомпаний тоже предлагают скидки до 15-30 процентов на авиабилеты, пишет KP. RU.

Как сообщает АТОР, в начале 2025 года отели в полюбившихся россиянами странах (в Анталье, Дубае, Паттайе) подняли стоимость на 18-23% в среднем, и стоимость авиа- и ж/д билетов выросла на 20-25%.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

