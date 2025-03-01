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Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов

1:47
Туризм

На пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню экскурсовода, напомнили, что с 1 марта в России вступают в силу новые требования для гидов и экскурсоводов: теперь они обязаны проходить аттестацию и получать специальное удостоверение. Эта мера направлена на повышение качества экскурсий и контроль над деятельностью иностранных специалистов в этой сфере.

Ленин
Фото: commons.wikimedia.org by EmirhanEfe1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ленин

На данный момент аттестацию успешно прошли 1 754 человека, и к лету ожидается рост числа сертифицированных гидов до двух тысяч. Нововведение особенно важно в условиях изменившейся туристической среды: с 2020 года основными путешественниками в стране стали сами россияне. Их интересы заметно сместились в сторону более глубокого изучения истории и деталей, что требует от экскурсоводов серьезной подготовки и пересмотра привычных маршрутов.

В последние годы особенной популярностью пользуются экскурсии, связанные с историей Владимира Ильича Ленина, а также так называемый промышленный туризм — посещение заводов, фабрик и других производственных объектов. Для того чтобы соответствовать растущим запросам туристов, экскурсоводы должны не только владеть обширными знаниями, но и уметь интересно их преподносить.

Качественные и увлекательные экскурсии способствуют росту интереса к городам и регионам, а также увеличивают вероятность того, что туристы захотят вернуться. Санкт-Петербург, как один из главных туристических центров страны, особенно выиграет от внедрения обязательной аттестации, поскольку квалифицированные гиды смогут создать по-настоящему запоминающийся опыт для гостей города.

Уточнения

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (фамилия при рождении — Улья́нов; также известен под двойной фамилией Улья́нов-Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 января 1924, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, адвокат, переводчик, экономист, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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