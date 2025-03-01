Вместо бункера купите билеты в эту страну — ядерная зима пройдёт мимо вас

В последние годы о возможности ядерного конфликта говорят всё чаще. Однако вопрос, куда отправиться в случае ядерной войны, остаётся открытым. Издание "Царьград" с ссылкой на источник сообщает, в каком месте на Земле можно будет пережить ядерную зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by 851878, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Корабль в море

Источник пишет, что из-за действий западных стран многие люди уже всерьёз относятся к возможности "Армагеддона". Есть такие, кто закупает бункеры и продовольствие про запас.

Есть предположение, что последствия ядерного конфликта меньше всего затронут только одно государство. Речь идёт о Чили. В частности, о населённых пунктах Пуэрто Наталес и Пунта Аренас.

Благодаря своему географическому положению и строению Чили сможет обеспечить своих жителей чистой водой и мягким климатом. Что касается температурного режима, то он составит +15 градусов зимой и 0 градусов летом.