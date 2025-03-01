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В России резко выросла продажа туров в Европу

1:13
Туризм

На весну и лето 2025 года заметно увеличились продажи туров в Европу. Туристические компании отметили небывалый рост по сравнению с предыдущими годами. У некоторых компаний объем продаж вырос в несколько раз. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, пишет издание REGIONS.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

По данным экспертов, экскурсионные туры в Европу стали популярнее на 15-50%. Это объясняется появлением бюджетных стыковочных рейсов, которые делают поездки более доступными.

Также желание отправиться в путешествие в Европу растёт по мере упрощения ситуации с шенгенскими визами. Появилась возможность оформить мультивизу, что значительно упрощает дальнейшее планирование и передвижение по Европе.

Также эксперты считают, что за прошедшие годы россияне вдоволь накатались по Азии и теперь снова хотят посетить европейские города. На данный момент самыми популярными направлениями являются Италия и Франция. Также многие предпочитают комбинированные туры, в которые входит посещение сразу нескольких европейских стран.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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