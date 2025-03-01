Путешествие в Таиланд подорожает: власти вводят налог

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

С конца 2025 года в Таиланде вводится новый туристический налог в размере 300 бат, который обязаны будут платить все иностранные путешественники, прилетающие в страну самолётом.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Собранные средства планируют направить на страхование жизни и здоровья гостей королевства, что, по мнению властей, повысит безопасность и комфорт пребывания туристов.

Однако представители туристического бизнеса выражают беспокойство: они опасаются, что введение сбора может снизить темпы роста потока путешественников, особенно среди бюджетных туристов, для которых даже небольшие дополнительные расходы могут оказаться ощутимыми.

Власти Таиланда, в свою очередь, уверены, что такой налог не отпугнёт гостей, а, наоборот, повысит уровень сервиса и безопасности в стране.

Уточнения

Грейт-Бласкет (ирл. An Blascaod Mór, англ. Great Blasket) — остров на юго-западе Ирландии, графство Керри, самый большой из островов Бласкет. Остров сейчас необитаем, но посетители могут прибывать на него на пароме.

