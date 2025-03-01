Путешествие в Таиланд подорожает: власти вводят налог

С конца 2025 года в Таиланде вводится новый туристический налог в размере 300 бат, который обязаны будут платить все иностранные путешественники, прилетающие в страну самолётом.
Собранные средства планируют направить на страхование жизни и здоровья гостей королевства, что, по мнению властей, повысит безопасность и комфорт пребывания туристов.
Однако представители туристического бизнеса выражают беспокойство: они опасаются, что введение сбора может снизить темпы роста потока путешественников, особенно среди бюджетных туристов, для которых даже небольшие дополнительные расходы могут оказаться ощутимыми.
Власти Таиланда, в свою очередь, уверены, что такой налог не отпугнёт гостей, а, наоборот, повысит уровень сервиса и безопасности в стране.
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