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Спрос на весенние путешествия в Азию вырос больше всего в 2025 году

1:38
Туризм

В 2025 году наблюдается значительное увеличение интереса к авиабилетам в азиатские страны, особенно в Китай и Японию, особенно весной.

Закат и самолеты
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат и самолеты

По информации исследования, большинство туристов планируют провести весенний отдых за границей, выбирая такие направления, как Турция (12%), Узбекистан (7%), Китай (7%), Таиланд (6%) и Объединенные Арабские Эмираты (5%). Среднее время, отведенное на поездку, составляет девять дней, и среди путешественников каждое десятое бронирование выполняется для семьи с детьми. В этом году весной 44% путешественников предпочитают зарубежные направления, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Что касается внутренних поездок, то 56% туристов планируют путешествовать по России. Наиболее востребованными направлениями являются Москва (18%), Санкт-Петербург (13%), Сочи (11%), Калининград (6%) и Минеральные Воды (6%). За последний год значительно увеличилась доля покупок авиабилетов на рейсы в Екатеринбург (+27%), Калининград (+22%), Москву (+11%) и Уфу (+8%). В среднем россияне планируют провести в пути около пяти дней. Доля семейных путешествий, как и в предыдущем году, составляет 10% от общего числа внутренних авиаперелетов. Эти данные публикует сервис по продаже авиабилетов "Авиасейлс" по результатам проведенного исследования, которое доступно ТАСС.

 

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения . Вместе с Европой образует материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади. Площадь (вместе с островами) составляет около 44,5 млн км². По населению Азия превосходит совокупное население всех остальных частей света. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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