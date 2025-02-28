Где подают лучший кофе? Мировой рейтинг дал ответ

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сиднейская кофейня Toby's Estate Coffee Roasters признана лучшей в мире, заняв первое место в престижном рейтинге. В десятку лучших также вошли Onyx Coffee Lab из Арканзаса, австрийская Gota Coffee Experts и другие заведения, завоевавшие признание за высокое качество кофе, экологичный подход и первоклассное обслуживание.

Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Генеральный менеджер Toby's Estate Джоди Лесли выразила восторг по поводу признания и отметила, что эта награда подтверждает приверженность компании высочайшим стандартам кофейного искусства. В честь победы кофейня проведёт день бесплатного кофе 27 февраля, приглашая гостей насладиться своими лучшими напитками.

Toby's Estate была основана в 1997 году и с тех пор разрослась в крупную сеть с филиалами по всей Австралии и Азии. За годы работы она стала символом качественного кофе, поддерживая принципы устойчивого производства и честной торговли.

Интересно, что это признание также подчеркнуло кофейное соперничество между Сиднеем и Мельбурном. Долгое время Мельбурн считался кофейной столицей Австралии, но теперь Сидней уверенно выходит вперёд, подтверждая свой статус лидера.

Впрочем, Мельбурн по-прежнему остаётся в числе городов с выдающейся кофейной культурой, а в 2023 году The Cupping Room в Канберре была признана местом, где готовят лучший флэт уайт.

Уточнения

Флэт уайт (англ. flat white, «плоский белый») — кофейный напиток на основе двойного эспрессо с добавлением молока, созданный в 1980-х годах.

