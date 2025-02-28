На дорогие санатории Ставрополя сыплются жалобы: чем недовольны туристы

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в санаториях Ставрополя становится всё дороже. При этом курорты Кавказских Минеральных вод продолжают привлекать большое количество путешественников. Что можно ожидать от местных здравниц, пишет издание newstracker. ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с туристическим рюкзаком в горах

Один из самых дорогих и элитных санаториев — "Плаза Кисловодск". Здесь туристы смогут насладиться ресторанами, барами, спа-комплексом, разливным нарзаном из собственного бювета. Отзывы об этом месте в "Яндекс.Картах" пестрят неоднозначными оценками. Одни туристы довольны разнообразным питанием, наличием собственного парка и качеством услуг, другие критикуют еду и условия проживания в номерах.

Стоимость пакетов, включающая различные услуги начинается от 240 тысяч рублей за неделю.

Другой санаторий — "Арника". Он расположен в живописном месте у подножия горы Джинал. Стоимость проживания начинается от 147 тысяч рублей за неделю.

Согласно отзывам, туристы отдыхом довольны, не считая неоднозначных комментариев относительно питания. Одни пишут о ресторанных блюдах, другие — повара не умеют готовить.

Ещё один популярный комплекс — "Майрведа". Он славится необычным подходом к оздоровлению гостей. Здесь сочетаются традиции восточной медицины и современные технологии. Стоимость проживания здесь начинается от 234 тысяч рублей за неделю.

В отзывах туристы хвалят обслуживание, оборудование и персонал. Критике же подвергается расположение комплекса, отсутствие собственной территории, отсутствие индивидуального подхода к питанию в зависимости от показаний и здоровья.