В АТОР сообщили о росте цен на отдых в Турции с 1 марта

Отдых в Турции станет дороже: в АТОР сообщили о росте цен с 1 марта

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

К концу февраля 2025 года российские туроператоры реализовали около 20% квот на туры в Турцию на летний сезон. Спрос на май и июнь оказался выше, чем на июль и август. Рост продаж варьируется от 15% до 100%, а в среднем составляет 30%. С 1 марта скидки на раннее бронирование снизятся, что повлияет на стоимость туров. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на АТОР.

Фото: Веб-сайт министерства культуры и туризма Турции Турция

Ассоциация туроператоров России сообщает, что спрос будет меняться к апрелю, а итоговые показатели зависят от множества факторов, таких как динамические цены в турецких отелях, курс рубля. Сообщается, что в среднем цена туров в Турцию на лето 2025 года вырастет на 10-15%

Ранее стало известно о том, что спрос на туры в Турцию на май значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

