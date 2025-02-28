Почему дешевле поехать в Париж, чем на поезде из Лондона в Манчестер

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что в Великобритании поездки на поезде могут быть такими же сложными, как и запутанными? Несмотря на свою долгую историю и признание как пионера железнодорожных технологий, современная британская железнодорожная система оставляет желать лучшего.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

С каждым годом система становится всё более сложной и неудобной.

Если вы были на вокзале Юстон в Лондоне в час пик или пытались поехать между Ливерпулем и Манчестером, то знаете, что проблемы с задержками и высокими тарифами — это только начало.

В некоторых случаях дешевле поехать в Париж, чем добраться из Лондона в другие крупные города Великобритании.

Особенно сложно разобраться в правилах покупки билетов.

В Великобритании существует множество проездных и билетов, которые кажутся выгодными, но скрывают за собой неочевидные ограничения.

Например, туристка Серис Пайпер приобрела билет Anytime Day Return и использовала карту Young Person’s Railcard, чтобы сэкономить 1,80 фунта стерлингов.

Однако из-за тонких нюансов в правилах, она была оштрафована на 462,80 фунта стерлингов за техническое нарушение.

Система позволила ей купить билет, но технически это было нарушением правил. И таких случаев множество. Пассажиры часто попадают под штрафы, даже не подозревая об этом.

Растущее недовольство пассажиров подтверждается статистикой.

Опрос, проведённый в октябре 2024 года, показал, что 75% людей считают цены на билеты завышенными, а правила слишком сложными. Причём многие покупатели даже не осознают, какие ограничения накладывает их билет.

Британская система жёлтых билетов, которые действуют только на определённых маршрутах, или старые правила по выбору правильного маршрута часто сбивают с толку.

Даже в цифровую эпоху железнодорожные компании всё ещё требуют распечатки билетов. И это ещё не все трудности.

Большинство ошибок связано с картами для постоянных пассажиров, которые не всегда понятны для туристов.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

