Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самое старое наземное животное в мире родилось в 1832 году и живо до сих пор
Дружеская беседа: как собака воспринимает вашу речь на самом деле
Эффект дарсонваля: миф или реальность? Разбираем, помогает ли он коже
Не просто испытание, а личный вызов: Виктория Боня в апреле отправится покорять Эверест
Экономическая колония: Украина отдаёт США контроль над своими недрами
Никогда не поздно: вот когда на самом деле нужно вести собаку к кинологу
Течёт радиатор? Простые способы ремонта без замены
У соседа капуста как футбольный мяч, а у вас еле завязывается? Возможно, вы упускаете важный момент
Как стать уверенным в себе за одну сессию: раскрыты подробности о гипнозе

Почему дешевле поехать в Париж, чем на поезде из Лондона в Манчестер

2:18
Туризм

Знаете ли вы, что в Великобритании поездки на поезде могут быть такими же сложными, как и запутанными? Несмотря на свою долгую историю и признание как пионера железнодорожных технологий, современная британская железнодорожная система оставляет желать лучшего.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

С каждым годом система становится всё более сложной и неудобной.

Если вы были на вокзале Юстон в Лондоне в час пик или пытались поехать между Ливерпулем и Манчестером, то знаете, что проблемы с задержками и высокими тарифами — это только начало.

В некоторых случаях дешевле поехать в Париж, чем добраться из Лондона в другие крупные города Великобритании.

Особенно сложно разобраться в правилах покупки билетов.

В Великобритании существует множество проездных и билетов, которые кажутся выгодными, но скрывают за собой неочевидные ограничения.

Например, туристка Серис Пайпер приобрела билет Anytime Day Return и использовала карту Young Person’s Railcard, чтобы сэкономить 1,80 фунта стерлингов.

Однако из-за тонких нюансов в правилах, она была оштрафована на 462,80 фунта стерлингов за техническое нарушение.

Система позволила ей купить билет, но технически это было нарушением правил. И таких случаев множество. Пассажиры часто попадают под штрафы, даже не подозревая об этом.

Растущее недовольство пассажиров подтверждается статистикой.

Опрос, проведённый в октябре 2024 года, показал, что 75% людей считают цены на билеты завышенными, а правила слишком сложными. Причём многие покупатели даже не осознают, какие ограничения накладывает их билет.

Британская система жёлтых билетов, которые действуют только на определённых маршрутах, или старые правила по выбору правильного маршрута часто сбивают с толку.

Даже в цифровую эпоху железнодорожные компании всё ещё требуют распечатки билетов. И это ещё не все трудности.

Большинство ошибок связано с картами для постоянных пассажиров, которые не всегда понятны для туристов.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Авто
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Очарованным Трампом посвящается. США с союзниками будут продолжать накачивать Киев оружием Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Последние материалы
Как заснуть за 60 секунд: попробуйте эти методы и забудьте о бессоннице
Больше нагрузки — меньше жира: 10 способов усложнить домашние тренировки
Копилка здоровья: 3 финика в день спасут от ожирения и болезней суставов — вы удивитесь результату
Купил тормозные колодки онлайн – теперь не торможу, а лечу
Украина конфисковала активы Татнефти: десятки АЗС и нефтебаз перешли государству
Очарованным Трампом посвящается. США с союзниками будут продолжать накачивать Киев оружием
Чистка зубов кошке: зачем нужна и как избежать проблем — инструкция
Прямые рейсы в Ирак: новое направление для российских авиакомпаний
Забудьте про таблетки от аллергии: этот простой способ питания творит чудеса
Безопасное омоложение: попробуйте лучшие методы подтяжки лица без уколов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.