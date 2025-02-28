Прямые рейсы в Ирак: новое направление для российских авиакомпаний

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия планирует открыть прямые авиарейсы в Ирак, и это решение уже анонсировано Минтрансом. В настоящее время авиасообщение по этому маршруту полностью обеспечивается иракскими авиакомпаниями.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info турагентство

Однако с каждым годом растёт число пассажиров: в 2023 году пассажиропоток увеличился примерно на 10-15%.

В связи с этим российские авиаперевозчики рассматривают возможность присоединиться к этому перспективному направлению.

Начиная с 2023 года, число пассажиров, путешествующих между Россией и Ираком, постоянно растёт. Это создаёт хорошие условия для расширения авиационного рынка и для российских компаний, которые могут занять свою нишу.

Российский Минтранс уверяет, что данное направление выглядит очень перспективным, и предполагает, что местные авиаперевозчики смогут успешно развивать рейсы между двумя странами.

Что важно, несмотря на то, что сейчас маршрут обслуживается только иракскими авиакомпаниями, на фоне растущего спроса открытие прямых рейсов российскими авиаперевозчиками могло бы значительно улучшить доступность и удобство перелётов.

Для пассажиров это означает новые варианты для планирования поездок, удобные стыковки и потенциально более конкурентоспособные цены.

Запуск новых рейсов открывает множество возможностей для путешественников и способствует улучшению двусторонних отношений между странами.

С увеличением спроса на авиаперевозки также возрастает интерес к развитию инфраструктуры, что важно как для пассажиров, так и для всего авиационного рынка в целом.

Уточнения

Респу́блика Ира́к (араб. جُمْهُوريَّة العِرَاق‎; курд. کۆماری عێراق) — государство на Ближнем Востоке. Столица — Багдад. Официальные языки — арабский и курдский. Федеративное государство, парламентская республика.

