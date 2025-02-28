Этот уголок Уэльса кажется живой старинной открыткой: погрузитесь в атмосферу Крикхоуэлла

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете место, где время словно замедляется, Крикхоуэлл в Уэльсе — идеальный выбор. Этот город, расположенный в графстве Поуис, на окраине национального парка Баннау-Брихейниог, обладает особой атмосферой, которая сочетает в себе традиции и современность.

Фото: Freepik by wirestock Англия

Город окружён потрясающими пейзажами Уэльса, но, кроме природных красот, Крикхоуэлл славится своим уникальным образом жизни.

Здесь прекрасно удаётся сохранять очарование старинного городка, одновременно принимая удобства современности.

Крикхоуэлл — это место для тех, кто хочет замедлиться, насладиться спокойной жизнью и прогуляться по уютным магазинам и пабам.

На территории города можно найти всё: от руин замка XIII века до живописных троп для пеших прогулок. Если вы хотите больше приключений, стоит посетить фестиваль "Зелёный человек" или пешеходный фестиваль в самом Крикхоуэлле.

Для любителей гастрономии здесь есть такие уютные места, как Antur Brewery с местным пивом и Black Mountains Smokery — ремесленная коптильня, где можно попробовать свежие деликатесы.

Особую атмосферу придаёт главная улица города, которая была признана лучшей в Великобритании в 2018 году. На ней нет сетевых магазинов — здесь царит дух независимых предприятий, которые работают десятки лет.

Местные жители часто встречают друг друга на улицах, что придаёт городу ещё больше уюта и семейной атмосферы.

"Уэббс из Крикхоуэлла" — это универмаг, который является частью города уже почти 100 лет. В нём можно найти всё - от товаров для дома до одежды — и почувствовать дух давно ушедших времен.

Не забудьте заглянуть в очаровательный книжный магазин Book-ish, где можно провести несколько часов в поисках новой книги.

Если вас тянет к местным пабам, то "Медведь" и гостиница "Дракон" предложат вам вкуснейшие блюда, приготовленные из местных продуктов, а также атмосферу, которая сразу заставит почувствовать себя как дома.

Крикхоуэлл — это идеальное место для тех, кто ищет покой, уединение и настоящее очарование старого города.

Вы не просто посетите его, а погрузитесь в атмосферу, которая сделает ваше путешествие незабываемым.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru : англ. Wales ) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.

