Вы не поверите, что напоминает эта гора на берегу реки Янцзы: достопримечательность, которая взорвала соцсети

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте, что гора выглядит как голова собаки. На самом деле, такая гора существует, и её нашли на берегах реки Янцзы — самой длинной реки Китая и третьей по длине в мире. Гора, которую туристы теперь называют "Щенячьей горой", расположена в городе Ичан, в провинции Хубэй. И хотя этот природный объект известен давно, его популярность резко возросла в последние недели благодаря вирусной фотографии.

Фото: news.sky.com by Фотография, была сделана Го Циншанем, https://creativecommons.org/licenses/by/0.3/ Щенячья гора в Китае

Щенячья гора: природное чудо, которое завоевало сердца туристов

В день Святого Валентина дизайнер из Шанхая Го Циншань поделился снимком горы в социальных сетях. На фото была запечатлена гора, напоминающая собачью голову, опущенную в реку.

Это изображение собрало миллионы просмотров на платформе Weibo, а хэштег xiaogoushan - в переводе с китайского "Щенячья гора" — стал настоящим вирусным трендом.

"Я был потрясён. Это было волшебно и мило. Мне показалось, что щенок пьёт воду или охраняет реку Янцзы". — отметил Циншань.

Местные жители, вдохновленные этим снимком, начали массово посещать гору, чтобы сделать свои собственные фотографии. Многие из них брали с собой собак и даже публиковали снимки с животными, чтобы подчеркнуть сходство с природной формой.

Посетители горы теперь с удовольствием позируют с собаками на смотровой площадке.

"Щенячья гора и моя собачка — идеальная пара для фотосессии". — сказала туристка Чжан Яли, приехавшая туда со своей собакой Малышкой Коттон.

"Щенячья гора" продолжает привлекать внимание путешественников, которые находят в этом природном чуде не только визуальную привлекательность, но и магическую атмосферу.

Уточнения

Янцзы́ (кит. трад. 長江, - "Длинная река") — самая длинная и многоводная река Евразии, третья в мире по полноводности и четвёртая в мире по длине. Река является важной физической и культурной разделительной линией между Севером и Югом Китая.

