Последнее лето — пляжи Сицилии могут исчезнуть навсегда

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Сицилии есть пляжи, которые могут исчезнуть уже этим летом из-за стремительной прибрежной эрозии.

Фото: commons.wikimedia.org by Evaristo pitosforo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Италия

Среди них — знаменитая Лестница турок в Реалмонте, но она далеко не единственная под угрозой. Разрушительные природные процессы затрагивают значительную часть береговой линии острова.

Прибрежный ландшафт Сицилии переживает драматические изменения. Эрозия, вызванная сочетанием климатических изменений и человеческой деятельности, приобретает угрожающие масштабы. Частые штормы, повышение уровня моря и урбанизация привели к тому, что каждый год волны буквально "съедают" метры пляжной территории.

Особенно заметно это на знаменитой Лестнице турок. Но и другие места страдают: пляжи Эолийских островов, набережная Капо Д'Орландо и многие другие уголки, некогда славившиеся своей природной красотой, находятся под угрозой исчезновения.

Одним из главных факторов ускорения эрозии стал человеческий фактор. Бесконтрольная застройка прибрежных территорий и вмешательство в русла рек привели к нарушению естественных процессов, которые ранее позволяли пляжам восстанавливаться. Например, река Химера, некогда богатая песчаными наносами, теперь практически не пополняет береговую линию, ускоряя ее исчезновение.

Власти предпринимают попытки исправить ситуацию, но бюрократические проволочки тормозят реализацию проектов. Некоторые муниципалитеты, такие как Капо Д'Орландо, разрабатывают меры по искусственному восстановлению пляжей — перенос песка с морского дна обратно на берег. Однако эти шаги лишь временные и не устраняют первопричины.

Согласно последним данным, 76,5% побережья Сицилии подвержены эрозии, причем 43,6% находятся в зоне высокого риска, а 32,9% — в зоне критической опасности. Если не принять меры, значительная часть береговой линии может исчезнуть в ближайшие десятилетия, передает TecnologiaLibero.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

