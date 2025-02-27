Туристы мимо этого здания в Неаполе не пройдут: когда-то архитектор-новатор перестарался

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одним из знаковых мест Неаполя по праву считается Палаццо делло Спаньоло, расположенный на Виа дей Верджини, 19.

Фото: en.wikipedia.org by Kevorkmail is licensed under общественное достояние дворец

Этот шедевр позднего барокко, возведенный в 1738 году, поражает своей архитектурой: эффектная двойная лестница в виде крыльев ястреба стала его визитной карточкой. Авторство приписывают Фердинандо Санфеличе, архитектору-новатору, чьи смелые решения вызывали у современников страх — настолько, что его прозвали "levate' a vvascio" (в переводе с неаполитанского диалекта — "убирайтесь вниз"), опасаясь обрушения его конструкций.

История дворца начинается с маркиза Николо Москати, который, вступив в брак с дочерью барона Д'Альбанеллы, унаследовал два соседних здания в районе Борго-деи-Верджини. Стремясь создать более роскошную резиденцию для своей семьи, он решил снести их и построить новый дворец. Проект был доверен инженеру Франческо Аттаназио и мастеру-строителю Феличе Полито, а стиль явно несет отпечаток руки Санфеличе, даже если его имя официально не фигурирует в документах.

Название "Палаццо делло Спаньоло" появилось лишь спустя несколько десятилетий после его постройки. В 1759 году здание унаследовал сын Николо Москати, Джузеппе, а позже оно перешло к его потомкам. Со временем семья утратила влияние и была вынуждена продать часть апартаментов, в том числе и кредиторам.

В 1813 году одна из квартир была приобретена неким Доном Томмазо Атьенца, который происходил из Испании и был известен в городе как "испанец". Именно с тех пор дворец стал называться "Палаццо делло Спаньоло". В дальнейшем его уникальная атмосфера не раз привлекала кинематографистов, передает Ilmattino.

Уточнения

Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).

