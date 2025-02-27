Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистые и яркие: как позаботиться о тюльпанах этой весной
Свекла может не только покрасить борщ, но и устроить проблемы с давлением
Что ждёт нас после смерти? Этот мужчина увидел то, что наука не может объяснить
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
В России резко выросли угоны Toyota и Mazda: что нужно знать владельцам
Как снизить тревожность без лекарств: 5 продуктов, которые работают
Необычные причины, почему живот не исчезает, несмотря на похудение
Собака на службе: невероятные истории, которые перевернут ваше представление о питомцах
Не усложняйте: когда поливать чеснок, а когда лучше выпить чай и забыть про грядки

Живописные улочки, фрески и морские деликатесы — деревня Фуроре покоряет сердца туристов

1:47
Туризм

На Амальфитанском побережье спрятано настоящее сокровище — деревня Фуроре, которая одновременно сочетает в себе дикое очарование юга Италии и скандинавский характер.

Италия
Фото: Wikimedia Commons by Gabygaiffe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Италия

Необычное расположение и архитектура делают ее уникальной: здесь нет привычной центральной площади, а дома разбросаны по склонам гор, образуя живописный каскад с потрясающим видом на море.

Одной из самых знаменитых достопримечательностей Фуроре является ее фьорд — узкая бухта. Это место называют "Маленькой Норвегией" благодаря его скалистым берегам и деревушке с красочными домиками, встроенными прямо в скалы. Впечатляющий мост, соединяющий две стороны ущелья на высоте более 30 метров, ежегодно становится ареной для соревнований по прыжкам в воду с большой высоты.

Но Фуроре славится не только своими природными ландшафтами. Ее улицы украшены фресками, рассказывающими истории местных жителей. Здесь также жили знаменитые итальянские деятели кино — Роберто Росселлини и Анна Маньяни, чьи романтические встречи проходили среди узких улочек этого живописного уголка.

Фуроре — это не только пейзажи, но и вкусная еда. Местная кухня отражает лучшие традиции Амальфитанского побережья: здесь можно попробовать свежие анчоусы, домашнюю пасту и знаменитый лимончелло, приготовленный по традиционным рецептам.

Отдельного внимания заслуживает "пролив анчоусов" — кулинарная особенность региона. Этот насыщенный ароматами соус получают путем ферментации анчоусов в деревянных бочках. Он придает особую пикантность местным блюдам, передает Salernosera.

Уточнения

Лимонче́лло (итал. Limoncello) — итальянский лимонный ликёр.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Наука и техника
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых Аудио 
5 нарядов, которые помогут выглядеть стильно и удобно на работе
Красота и стиль
5 нарядов, которые помогут выглядеть стильно и удобно на работе Аудио 
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Последние материалы
Пушистые и яркие: как позаботиться о тюльпанах этой весной
Свекла может не только покрасить борщ, но и устроить проблемы с давлением
Что ждёт нас после смерти? Этот мужчина увидел то, что наука не может объяснить
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
В России резко выросли угоны Toyota и Mazda: что нужно знать владельцам
Как снизить тревожность без лекарств: 5 продуктов, которые работают
Необычные причины, почему живот не исчезает, несмотря на похудение
Собака на службе: невероятные истории, которые перевернут ваше представление о питомцах
Живописные улочки, фрески и морские деликатесы — деревня Фуроре покоряет сердца туристов
Не усложняйте: когда поливать чеснок, а когда лучше выпить чай и забыть про грядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.