Живописные улочки, фрески и морские деликатесы — деревня Фуроре покоряет сердца туристов

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Амальфитанском побережье спрятано настоящее сокровище — деревня Фуроре, которая одновременно сочетает в себе дикое очарование юга Италии и скандинавский характер.

Фото: Wikimedia Commons by Gabygaiffe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Италия

Необычное расположение и архитектура делают ее уникальной: здесь нет привычной центральной площади, а дома разбросаны по склонам гор, образуя живописный каскад с потрясающим видом на море.

Одной из самых знаменитых достопримечательностей Фуроре является ее фьорд — узкая бухта. Это место называют "Маленькой Норвегией" благодаря его скалистым берегам и деревушке с красочными домиками, встроенными прямо в скалы. Впечатляющий мост, соединяющий две стороны ущелья на высоте более 30 метров, ежегодно становится ареной для соревнований по прыжкам в воду с большой высоты.

Но Фуроре славится не только своими природными ландшафтами. Ее улицы украшены фресками, рассказывающими истории местных жителей. Здесь также жили знаменитые итальянские деятели кино — Роберто Росселлини и Анна Маньяни, чьи романтические встречи проходили среди узких улочек этого живописного уголка.

Фуроре — это не только пейзажи, но и вкусная еда. Местная кухня отражает лучшие традиции Амальфитанского побережья: здесь можно попробовать свежие анчоусы, домашнюю пасту и знаменитый лимончелло, приготовленный по традиционным рецептам.

Отдельного внимания заслуживает "пролив анчоусов" — кулинарная особенность региона. Этот насыщенный ароматами соус получают путем ферментации анчоусов в деревянных бочках. Он придает особую пикантность местным блюдам, передает Salernosera.

Уточнения

Лимонче́лло (итал. Limoncello) — итальянский лимонный ликёр.



