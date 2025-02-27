Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На границе Германии и Австрии набирает обороты новый вид "топливного туризма" — так называемый "бутылочный туризм".

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Причина в том, что с февраля 2025 года за возврат пустых пивных бутылок в Австрии можно получить на 3,90 евро больше за ящик, чем в Германии. Это побуждает жителей приграничных регионов массово перевозить тару в Австрию, чтобы сдать её по более выгодной цене.

Австрийские власти недавно повысили сумму депозита за пивные бутылки с 9 до 20 центов, чтобы стимулировать возврат стеклотары и сократить количество мусора. Однако возникла проблема: на бутылках нет четкой маркировки, указывающей, в какой стране они были куплены. В результате розничные сети и пивоварни начали нести убытки, ведь бутылки, купленные в Германии, массово сдаются в Австрии, что снижает доходность депозитной системы.

Магазины в Австрии пытаются бороться с этим явлением, ограничивая прием бутылок объемами, необходимыми для нужд одного домохозяйства. Немецкие же производители обсуждают возможность увеличения депозита, чтобы сократить поток стеклотары, вывозимой за границу.

Ситуация осложняется и с пластиковыми бутылками, так как разница в депозитах также привела к увеличению их вывоза в Австрию. Власти страны планируют повысить коэффициент выкупа пластика до 90% к 2027 году, стимулируя возврат вторсырья.

Таким образом, разница в депозитных системах между двумя странами неожиданно породила новый бизнес на сдаче стеклотары, передает VG.

Уточнения

Та́ра — ёмкость для хранения и транспортирования продукции.



