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Жизнь без благ цивилизации: молодая пара переезжает на Грейт-Бласкет

2:19
Туризм

Молодая пара из Миннесоты и ирландского города Трали получила уникальную возможность — управлять островом Грейт-Бласкет. Теперь они станут хранителями этого уединённого уголка мира, окружённого Атлантическим океаном.

остров Грейт-Бласкет
Фото: Wikimedia Commons by Cargoking, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
остров Грейт-Бласкет

Они поселятся в каменном доме, где нет привычных благ цивилизации: горячей воды и стабильного электричества. Воду придётся набирать из природного источника и кипятить, а электричество будет поступать исключительно от ветряной турбины. Однако пара видит в этом не лишения, а возможность приблизиться к природе и вести более простую, осмысленную жизнь.

Кроме жизни в уединении, они будут управлять пятью гостевыми коттеджами и маленькой кофейней для туристов, приезжающих на однодневные экскурсии. Это работа, но не та, что требует ежедневного сидения в офисе — здесь всё зависит от природы и ритма самого острова.

Грейт-Бласкет славится своей суровой красотой и богатой морской жизнью. Здесь можно встретить акул и дельфинов, наслаждаться кристально чистыми водами и наблюдать за яркими закатами. Из-за отсутствия светового загрязнения ночью над островом открывается завораживающее звёздное небо.

Погода на острове бывает непредсказуемой и порой нещадной, но именно в этом его особая притягательность — дикая природа, нетронутые пейзажи и полное ощущение свободы. Этот опыт обещает стать для пары не только испытанием, но и невероятным приключением.

За процесс отбора отвечали Билли О'Коннор и Элис Хейз, которые ограничили число заявок до 300, тщательно выбирая самых подходящих кандидатов. О'Коннор и Хейз сами ценят уединённость острова и его первозданную красоту, поэтому им было важно найти людей, которые смогут разделить их любовь к этому месту.

Для Джеймса Хейса, архитектора из Лондона, и его жены Камиллы это стало воплощением мечты. Познакомившись в Буррене, они всегда хотели попробовать себя в подобной роли — и вот теперь их желание сбылось. Грейт-Бласкет стал их новым домом, местом, где они смогут по-настоящему слиться с природой и насладиться простотой жизни.

Уточнения

Грейт-Бласкет (ирл. An Blascaod Mór, англ. Great Blasket) — остров на юго-западе Ирландии, графство Керри, самый большой из островов Бласкет. Остров сейчас необитаем, но посетители могут прибывать на него на пароме.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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