Океан, чайки и лодки: эта гавань в Шотландии вскружит вам голову — вот почему сюда едут туристы

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крейл — это уютная рыбацкая деревушка, спрятавшаяся в живописном уголке Файфа, Шотландия. Она привлекает туристов своей атмосферой, очаровательными улочками и исторической гаванью, которая вошла в список "10 самых красивых мест Шотландии".

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