Сан-Ремо: город музыки, цветов и фестивалей

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Лигурия — это край между лазурными водами и величественными горами, который считается одной из самых ярких жемчужин Италии. Этот регион покоряет путешественников своими живописными побережьями, уютными деревушками и буйной природой.

Фото: commons.wikimedia.org by Vincenzo Gianferrari Pini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Вернацца в первых вечерних огнях

Один из главных символов Лигурии — Чинкве-Терре, пять живописных деревень, будто зависших над морем. Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре привлекают туристов не только своей яркой архитектурой, но и великолепными пешеходными маршрутами, кристально чистыми водами и традиционной кухней.

Столицей региона является Генуя, город с неповторимой исторической и культурной атмосферой. Здесь находится один из крупнейших в Европе исторических центров, переплетение узких улочек, известных как каругги. Визит в Геную невозможно представить без посещения её знаменитого аквариума, одного из самых больших в Европе, где можно познакомиться с разнообразием морских обитателей.

Портофино давно стал одним из самых престижных курортов Италии. Этот уголок Лигурии славится живописной гаванью, элегантными виллами и природным парком с потрясающими панорамными видами.

Сан-Ремо известен не только своими живописными садами и мягким климатом, но и музыкальным фестивалем "Итальянская песня". Этот город очаровывает гостей историческими виллами, узкими улочками и атмосферой бесконечного праздника.

Телларо, расположенный в живописном заливе Поэтов, очаровывает своей аутентичной атмосферой. Узкие улочки, красочные дома и потрясающие виды на море делают его идеальным местом для уединённого отдыха. Здесь находится церковь Сан-Джорджо, с которой связана легенда о гигантском осьминоге, спасшем деревню от нападения сарацинов.

Рядом с Телларо расположены не менее очаровательные места, такие как Леричи и Фиашкерино, где можно насладиться прекрасными пляжами, морскими прогулками и изысканной лигурийской кухней.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.



Сан-Ре́мо или Санре́мо (итал. Sanremo, лиг. Sanremu) — итальянский курортный город. Четвёртый по величине город Лигурии и самый большой город в провинции Империя.

