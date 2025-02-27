Очаровательная деревня на Пелопоннесе, которая затмевает лучшие острова

На восточном побережье Пелопоннеса притаилась удивительная деревня Кипарисси — место, где история, природа и традиции сливаются в уникальный колорит. Это место настолько живописно, что его пейзажи способны затмить даже самые известные греческие острова.
Атмосфера уединённого рая
Дорога в Кипарисси — это путешествие длиной в два часа от Спарты. Деревня уютно разместилась между скалами и морем, сохраняя свою аутентичность и неповторимую атмосферу.
До 1970-х годов Кипарисси был практически отрезан от остального мира, что помогло ему сохранить первозданную красоту.
Кипарисси условно разделён на три живописных района:
Возраст деревни насчитывает около тысячи лет, а её древнее прошлое ощущается буквально в каждом уголке.
Одной из значимых достопримечательностей является древний храм Асклепия, связанный с культом исцеления.
Ещё одно место, обязательное к посещению, — часовня Святого Георгия, сохранившая атмосферу старины.
Деревня Кипарисси славится своими пляжами, каждый из которых по-своему уникален:
Гастрономия с видом на Эгейское море
После прогулки по древним улочкам стоит заглянуть в местные таверны. Здесь можно попробовать:
В 2022 году живописные виды Кипарисси стали съёмочной площадкой для сериала "Вардианос в Спорке", что привлекло к деревне ещё больше внимания.
Кипарисси — это место, где можно отдохнуть от суеты, наслаждаясь тишиной, морем и вкусной едой. Здесь оживает история, а природа завораживает своей первозданностью.
Если вы ищете уединённый уголок Греции с богатой культурой, великолепными пляжами и аутентичной атмосферой, Кипарисси станет отличным выбором.
Аскле́пий или Эскулап — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины.
Пелопонне́с — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.