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Очаровательная деревня на Пелопоннесе, которая затмевает лучшие острова

2:53
Туризм

На восточном побережье Пелопоннеса притаилась удивительная деревня Кипарисси — место, где история, природа и традиции сливаются в уникальный колорит. Это место настолько живописно, что его пейзажи способны затмить даже самые известные греческие острова.

Греция, Пелопоннес
Фото: Wikimedia Commons by Girlyn_Mendoza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Пелопоннес

Атмосфера уединённого рая

Дорога в Кипарисси — это путешествие длиной в два часа от Спарты. Деревня уютно разместилась между скалами и морем, сохраняя свою аутентичность и неповторимую атмосферу.

До 1970-х годов Кипарисси был практически отрезан от остального мира, что помогло ему сохранить первозданную красоту.

Кипарисси условно разделён на три живописных района:

  • Фонтан — центральная часть с традиционными домами и узкими улочками.
  • Пляж — место для отдыха у моря с тавернами и уютными кафе.
  • Мегаполис — название условное, но именно здесь сосредоточены основные удобства для жизни.

Возраст деревни насчитывает около тысячи лет, а её древнее прошлое ощущается буквально в каждом уголке.

Одной из значимых достопримечательностей является древний храм Асклепия, связанный с культом исцеления.

Ещё одно место, обязательное к посещению, — часовня Святого Георгия, сохранившая атмосферу старины.

Деревня Кипарисси славится своими пляжами, каждый из которых по-своему уникален:

  • В посёлке Паралия расположены два галечных пляжа с прозрачной водой.
  • В двух километрах от центра деревни находится пляж Агия Кириаки — место с уединённой атмосферой.
  • В 20 км раскинулся известный пляж Фокиану, поражающий своей красотой.
  • В окрестностях деревни множество небольших бухт, доступных на лодке или катере.

Гастрономия с видом на Эгейское море

После прогулки по древним улочкам стоит заглянуть в местные таверны. Здесь можно попробовать:

  • Gogges — традиционную пасту Лаконии.
  • Каласуния или кальцуния – пирожки из слоёного теста, мизитры (обезжиренный сыр), мёда и корицы.
  • Свежие морепродукты и местные вина.

В 2022 году живописные виды Кипарисси стали съёмочной площадкой для сериала "Вардианос в Спорке", что привлекло к деревне ещё больше внимания.

Кипарисси — это место, где можно отдохнуть от суеты, наслаждаясь тишиной, морем и вкусной едой. Здесь оживает история, а природа завораживает своей первозданностью.

Если вы ищете уединённый уголок Греции с богатой культурой, великолепными пляжами и аутентичной атмосферой, Кипарисси станет отличным выбором.

Уточнения

Аскле́пий или Эскулап — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины.

Пелопонне́с — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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