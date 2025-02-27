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Остров Рам: настоящий рай для любителей звездного неба

3:01
Туризм

На острове Рам у западного побережья Шотландии проживает всего 40 человек. Большую его часть занимает национальный парк, а жилые дома сосредоточены в заливе Кинлок на востоке острова, где нет искусственного освещения. В Раме вы не встретите светофоров, прожекторов футбольного поля и ярких неоновых вывесок. По этой причине некоммерческая организация DarkSky International, чья миссия заключается в борьбе с световым загрязнением, объявила остров новейшим "убежищем звездного неба в Европе ". Этот титул разделяют еще 22 места в мире.

Лунная ночь
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лунная ночь

Преобладание искусственного света ограничило вид на звездное небо, в то время как объявление Рама заповедной зоной было достигнуто благодаря кампании городского совета и астрономов Стивена Грея и Джеймса Грина. На расстоянии 10 км. от Кинлока, в центре острова, стоит мавзолей в греческом стиле, построенный в XIX веке, который местные жители считают идеальным местом для наблюдения за ночным небом. Теперь муниципалитет планирует отремонтировать соседний заброшенный охотничий домик, чтобы разместить туристов, желающих насладиться зрелищем неба, омраченного огнями.

Группа астрономов измерила темноту с помощью специального прибора и определила, что остров Рам является одним из самых темных мест в мире. Единственный ночной свет на острове льется из окон немногих домов. Наружные фонари домов размещены в углублениях и направлены на землю, фонари на пирсе — теплые светодиодные и также направлены вниз, обеспечивая минимально необходимую видимость для приближающихся судов. Когда муниципалитет принял программу по ограничению светового загрязнения, только 15% домов и предприятий соответствовали стандартам освещения. На сегодняшний день уровень соответствия составляет около 95%.

Темнота не только предлагает уникальное космологическое зрелище для людей, но и приносит пользу окружающей среде. Отсутствие света очень важно для ночных видов. Искусственное освещение, в свою очередь, отрицательно влияет на привычки питания, размножения и миграции многих диких животных.

Весной и летом остров становится местом обитания большого количества мэнских чаек — редкого вида североморских чаек, которые зимуют в Южной Америке, перелетев через Атлантику. Чайка откладывает яйца в июле на песчаных пляжах острова Рам, а птенцы, которые начинают летать в сентябре, подвергаются риску из-за искусственного освещения, которое является основным фактором их дезориентации. Знаки в гавани острова напоминают посетителям о необходимости выключать свет, чтобы защитить мэнских чаек.

Уточнения

Шотла́ндия — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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