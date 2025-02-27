Самый красивый пляж в мире находится всего в двух часах езды от Будапешта

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трудно определить, что делает пляж особенно хорошим: возможно, это кристально чистая вода, горячий песок, небольшое количество туристов или местные достопримечательности. Все это можно найти на пляже Элафониси на греческом острове Крит, который, по мнению Tripadvisor, может стать самым привлекательным местом для пляжного отдыха в этом году, сообщает Express .

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Портал напоминает нам, что Элафониси действительно уникален, поскольку пляж здесь покрыт уникальным розовым песком, что может сделать его еще более популярным среди туристов. Особый цвет придают ярко-красные пигменты микроорганизмов, живущих в воде, которые смешиваются с белыми песчинками пляжа.

Пляж также окружен красивым кедровым лесом, что предоставляет прекрасные возможности для любителей активного отдыха, поскольку в этом районе проложено несколько пешеходных маршрутов. По словам экспертов, если вы хотите избежать толп, стоит приезжать сюда в мае или сентябре, так как в это время погода еще вполне подходит для купания, но туристов гораздо меньше.

Второе место в рейтинге занимает пляж Банана-Бич на острове Пхукет, Таиланд. Он не только красив, но и предлагает десятки возможностей для дайвинга, катания на лодках и исследования коралловых рифов.

Уточнения

Будапе́шт — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Девятый по численности населения город в Европейском союзе (1 723 836 человек в 2021 году), центр агломерации с населением около 2,97 млн человек (2017).



