Кастос — крошечный остров без авто и суеты

Кастос — крошечный остров в Ионическом море, спрятанный всего в шести милях от греческого побережья. Он считается самым маленьким обитаемым островом в этом регионе, но его очарование и аутентичность неизменно привлекают тех, кто ищет уединение и неспешный ритм жизни.

Фото: Wikimedia Commons by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ острова Ионического моря, Греция

Одна из главных особенностей Кастоса — полное отсутствие колёсного транспорта. Здесь не услышишь шума двигателей, а ночью воцаряется абсолютная тишина, нарушаемая лишь плеском волн. Это место идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природной гармонией.

На острове всего один населённый пункт — Порт, где можно увидеть традиционные островные домики с красочными ставнями. Главной достопримечательностью Кастоса стала старая каменная ветряная мельница, возвышающаяся на берегу и создающая неповторимый колорит.

Несмотря на скромные размеры острова, здесь есть два кафе-бара, продуктовый магазин и две уютные таверны, где можно попробовать свежие морепродукты и традиционные греческие блюда. Всё это дополняется тёплой, гостеприимной атмосферой, которую создают местные жители.

Для любителей природных красот Кастос предлагает уединённые пляжи и живописные бухты. Одно из самых удивительных мест — пещера Фокотрипа, где можно насладиться купанием на небольшом песчаном пляже, скрытом от посторонних глаз. А лазурные воды вокруг острова делают его идеальным для плавания и сноркелинга.

Уточнения

Касто́с (греч. Καστός) — греческий остров в Ионическом море. Административно относится к общине Лефкас в периферийной единице Лефкас в периферии Ионические острова.

