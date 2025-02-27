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Турпоток стремительно увеличивается: Мурманскую область посетило более 700 тысяч человек

На отдых в Мурманск: в 2024 году Мурманскую область посетило более 700 тысяч человек
0:54
Туризм

Туристический поток в регион стремительно увеличивается. Если в 2023 году число туристов достигло рекордного уровня за всю историю региона, то в 2024 году число посетивших Мурманскую область стало еще больше и превысило 700 тысяч человек, по предварительным подсчетам. Информация об этом размещена на сайте правительства Мурманской области.

Мурманская область
Фото: Веб-сайт Национального проекта «Туризм и гостеприимство»
Мурманская область

С момента начала реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Мурманской области успешно завершено 46 проектов по развитию туристической инфраструктуры, а объем государственной поддержки увеличился в 30 раз. Кроме того, 34 предпринимателям, работающим в сфере туризма, предоставлена грантовая поддержка на закупку оборудования и снаряжения.

Уточнения

Туризм в Мурманской области занимает важное место в экономике региона.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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