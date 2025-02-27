Туристический поток в регион стремительно увеличивается. Если в 2023 году число туристов достигло рекордного уровня за всю историю региона, то в 2024 году число посетивших Мурманскую область стало еще больше и превысило 700 тысяч человек, по предварительным подсчетам. Информация об этом размещена на сайте правительства Мурманской области.
С момента начала реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Мурманской области успешно завершено 46 проектов по развитию туристической инфраструктуры, а объем государственной поддержки увеличился в 30 раз. Кроме того, 34 предпринимателям, работающим в сфере туризма, предоставлена грантовая поддержка на закупку оборудования и снаряжения.
Туризм в Мурманской области занимает важное место в экономике региона.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.