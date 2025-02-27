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Город будущего: как ОАЭ меняют пространство вокруг нас

2:06
Туризм

ОАЭ запускают амбициозные проекты, способные изменить облик городов и подчеркнуть курс страны на инновации и экологичное развитие.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

В ближайшие годы в стране реализуют множество значимых инициатив, которые станут символами прогресса:

  • 64-километровый зелёный коридор вдоль шоссе Sheikh Mohammad Bin Zayed Road. Он преобразит городской пейзаж, обеспечит тень и комфорт для жителей, а также улучшит экологическую ситуацию.
  • Солнечные панели и миллион новых деревьев помогут снизить уровень загрязнения воздуха и сделают города более устойчивыми к изменению климата.
  • Самый большой в мире искусственный риф — не только защита морской экосистемы, но и новый этап в развитии экотуризма. Это привлечёт внимание к проблемам сохранения морских ресурсов и биоразнообразия.
  • Восстановление мангровых лесов — важный шаг для экологии региона. Более 100 миллионов высаженных деревьев помогут сохранить биоразнообразие и защитят побережье от эрозии.
  • 93-километровая экологически чистая магистраль создаст комфортные условия для пешеходов и велосипедистов, а также поможет развивать культуру активного и здорового образа жизни.
  • Расширение сети велосипедных дорожек до 1000 километров улучшит транспортную инфраструктуру, снизит уровень выбросов и сделает городскую среду более удобной.
  • Комплексное развитие природных зон Хатты обеспечит баланс между туризмом и сохранением природы. Новые инициативы помогут защитить экосистему, внедрить устойчивые транспортные решения и улучшить условия жизни местных жителей.
  • Открытие новых музеев и культурных центров привлечёт туристов и будет способствовать экономическому росту страны.

Эти инициативы демонстрируют стремление ОАЭ к созданию городов будущего, в которых гармонично сочетаются технологические инновации и забота о природе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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