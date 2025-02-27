Город будущего: как ОАЭ меняют пространство вокруг нас

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

ОАЭ запускают амбициозные проекты, способные изменить облик городов и подчеркнуть курс страны на инновации и экологичное развитие.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

В ближайшие годы в стране реализуют множество значимых инициатив, которые станут символами прогресса:

64-километровый зелёный коридор вдоль шоссе Sheikh Mohammad Bin Zayed Road. Он преобразит городской пейзаж, обеспечит тень и комфорт для жителей, а также улучшит экологическую ситуацию.

Солнечные панели и миллион новых деревьев помогут снизить уровень загрязнения воздуха и сделают города более устойчивыми к изменению климата.

Самый большой в мире искусственный риф — не только защита морской экосистемы, но и новый этап в развитии экотуризма. Это привлечёт внимание к проблемам сохранения морских ресурсов и биоразнообразия.

Восстановление мангровых лесов — важный шаг для экологии региона. Более 100 миллионов высаженных деревьев помогут сохранить биоразнообразие и защитят побережье от эрозии.

93-километровая экологически чистая магистраль создаст комфортные условия для пешеходов и велосипедистов, а также поможет развивать культуру активного и здорового образа жизни.

Расширение сети велосипедных дорожек до 1000 километров улучшит транспортную инфраструктуру, снизит уровень выбросов и сделает городскую среду более удобной.

Комплексное развитие природных зон Хатты обеспечит баланс между туризмом и сохранением природы. Новые инициативы помогут защитить экосистему, внедрить устойчивые транспортные решения и улучшить условия жизни местных жителей.

Открытие новых музеев и культурных центров привлечёт туристов и будет способствовать экономическому росту страны.

Эти инициативы демонстрируют стремление ОАЭ к созданию городов будущего, в которых гармонично сочетаются технологические инновации и забота о природе.