Срочный вылет на похороны: как найти дешёвые билеты

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелёты на похороны обычно случаются внезапно, что делает покупку дешёвых билетов сложной задачей. В таких обстоятельствах пассажирам приходится сталкиваться с высокими ценами из-за ограниченной доступности тарифов. Однако некоторые авиакомпании предлагают специальные условия для тех, кто вынужден экстренно отправиться на похороны близкого человека.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

В отличие от обычных поездок, которые можно спланировать заранее, смерть близкого человека всегда становится неожиданным событием. Из-за этого глубина бронирования минимальна, что увеличивает вероятность столкнуться с высокими годовыми тарифами. Однако знание особенностей авиаперевозок и доступных льгот может помочь сэкономить.

Раньше многие крупные авиаперевозчики предлагали специальные тарифы на случай смерти родственника. Однако с развитием бюджетных авиакомпаний и появлением доступных билетов эта практика постепенно сошла на нет. Тем не менее, некоторые авиакомпании по-прежнему готовы пойти навстречу пассажирам:

Delta предоставляет скидки для тех, кто вынужден срочно лететь на похороны близкого.

Air Canada предлагает билеты с открытой датой и возможностью остаться на 40 дней для поминок.

Аэрофлот предлагает специальные тарифы, но только для случаев срочной пересадки органов, а не для похорон.

Даже если авиакомпания не предлагает специальные тарифы, есть несколько способов минимизировать расходы:

Проверяйте цены на билеты в разных поисковиках и на сайтах авиакомпаний. Иногда билеты по промо-тарифам могут быть дешевле, чем любые льготные предложения. Используйте бонусные программы и мили. Если у вас накоплены бонусные мили, их можно использовать для частичной или полной оплаты билета. Ищите рейсы с пересадками. Прямые рейсы обычно дороже, а перелёты с пересадками могут быть значительно дешевле. Учитывайте динамическое ценообразование. Иногда цена на билеты меняется в течение дня, и можно поймать более выгодный вариант. Рассматривайте альтернативные аэропорты. Ближайший крупный аэропорт может предложить более дешёвые билеты.

Что важно помнить при поиске билетов?