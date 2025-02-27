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Туристам предстоит адаптироваться: новые ограничения на провоз багажа от Turkish Airlines

1:31
Туризм

Планируете лететь с Turkish Airlines этим летом? Обратите внимание на изменения в правилах провоза багажа. С недавнего времени авиакомпания снизила допустимый вес багажа на рейсах, выполняемых дочерним лоукостером Ajet, а также на собственных регулярных рейсах.

Боинг 777-312ER
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus
Боинг 777-312ER

По информации турагентов, на рейсах, выполняемых Ajet, норму багажа теперь ограничили 15 кг, что является существенным сокращением по сравнению с предыдущими 20-23 кг. Это касается всех рейсов Turkish Airlines, как регулярных, так и чартерных.

Туроператор Anex подтвердил изменения. В их личном кабинете также появилась информация, что новая норма провоза багажа будет 15 кг на всех рейсах — как на собственных, так и на рейсах Ajet.

Что это означает для пассажиров?

Для тех, кто привык брать на борт больше багажа, изменения могут стать неприятным сюрпризом. С учетом того, что на тарифах с включенным багажом Turkish Airlines по-прежнему предлагают 23 кг, а Ajet — 20 кг, важно заранее уточнить информацию о возможных ограничениях.

Как подтвердили в Anex, на всех рейсах Turkish Airlines и Ajet будет единая норма багажа — 15 кг. Если вы планируете путешествие, лучше подготовиться заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в аэропорту.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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