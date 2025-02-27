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Какой город Японии не для туристов, но должен быть в вашем списке

2:32
Туризм

Малые города Японии — это отличная альтернатива шумным мегаполисам вроде Токио или Осаки. Здесь не только можно сэкономить, но и наслаждаться тишиной, уникальной природой и богатым культурным наследием. Одним из таких мест является Хамамацу.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Япония

Что стоит увидеть в Хамамацу?

Этот прибрежный городок — настоящий кладезь для любителей природы и истории. Здесь вас ждут уединённые пляжи, песчаные дюны Накатадзима, на которых обитают редкие морские черепахи, и живописные виды Тихого океана.

Прогулки по дюнам или помощь в выпуске черепашат в дикую природу — это не просто активный отдых, а часть волнующего опыта.

Пляжи озера Лака-Хамана тоже не оставят равнодушными. Приморский парк Бентендзима с его ториями — это отличное место для купания или отдыха.

Озеро знаменито своими морепродуктами — от угрей до знаменитых местных морских водорослей хаманако нори. Для любителей релаксации здесь есть термальные источники, в том числе гигантский онсэн Кандзандзи.

Не упустите шанс посетить замок Хамамацу, построенный в XVI веке, — символ исторического наследия города. С его смотровой площадки открывается потрясающий вид на парк с более чем 400 сакурами и карпами кои.

В музее музыкальных инструментов Хамамацу, где хранится более 1500 экспонатов, можно узнать о местных музыкальных традициях.

Когда лучше посетить?

Хамамацу подходит для путешествий круглый год:

  • Весной город утопает в цветах сакуры, особенно в Цветочном парке и парке Хаманако. В это время года здесь также проходит фестиваль с запуском воздушных змеев и яркими ночными парадами.
  • Летом город покрывает зелень, а горы рядом с Хамамацу становятся отличным местом для прогулок по старинным буддийским храмам и разрушенным замкам.
  • Осень — время, когда Хамамацу поражает своей листвой, особенно в таких местах, как храм Хоко-дзи с его ярко-красным мостом.
  • Зимой город превращается в сказку, когда яркие огни украшают улицы, а в местных онсэнах приятно провести время в горячей воде на морозе.В декабре в храме Акиха проводится грандиозный фестиваль огня, который привлекает множество зрителей.

Уточнения

Хамама́цу (яп. 浜松市 Хамамацу-си, «Сосновый берег») — город в Японии в префектуре Сидзуока на острове Хонсю. С 2007 года имеет статус города, определённого указом правительства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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