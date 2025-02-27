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Вместо кошерного — вегетарианское: как Air France обманула пассажиров, подменив питание на борту

1:40
Туризм

Пассажиры рейса Air France, следовавшего из Маврикия в Париж, оказались в центре громкого скандала из-за подмены кошерного питания. Группе евреев на борту предоставили блюда с маркировкой "KSML" (кошерное питание), однако оказалось, что еда не соответствовала религиозным требованиям.

обед в экономклассе
Фото: Wikimedia Commons by george ruiz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
обед в экономклассе

Перед вылетом пассажиров предупредили, что из-за сбоя в системе им не смогут предоставить заказанное кошерное питание. Однако после взлёта бортпроводники всё же раздали касалетки с маркировкой "KSML", что вызвало у пассажиров недоверие. Их сомнения подтвердились: двое детей из группы начали есть предложенную еду, после чего обнаружилось, что она не является кошерной. Это вызвало настоящий международный скандал.

Возмущённые пассажиры обвинили бортпроводников в намеренном обмане, заявив, что маркировка "KSML" была нанесена на обычные касалетки, не имеющие отношения к кошерному питанию. В ответ авиакомпания заявила, что персонал не занимается нанесением маркировки — это делает поставщик бортового питания.

Вместо кошерного питания пассажирам подали вегетарианские блюда, что формально не нарушает кашрут, однако не соответствует строгим требованиям, по которым такая еда должна быть герметично упакована, чтобы исключить попадание частиц других продуктов.

Air France предложила каждому пассажиру по 30 евро компенсации. Однако это не удовлетворило пострадавших, которые продолжают настаивать на сатисфакции, рассматривая инцидент как проявление антисемитизма.

 

Уточнения

Air France (Euronext: AF) — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Является одной из крупнейших авиакомпаний и одной из старейших.

Кашру́т (ивр. כַּשְׁרוּת‎, в ашкеназском произношении ка́шрус) — термин в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения галахи.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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