Свобода выбора: как GDS-туры меняют правила игры для туристов и бизнеса

Туроператоры стали активнее предлагать туры с перелётом на регулярных рейсах, увеличивая продажи GDS-туров. Такой формат позволяет бронировать авиабилеты напрямую у регулярных перевозчиков, что открывает новые возможности для клиентов и бизнеса.
Что повлияло на рост спроса?
Как это изменит рынок?
Ставка на GDS-туры ведёт к изменению баланса сил в туристической отрасли. Крупные игроки стремятся не отставать от тренда, предлагая новые продукты, а клиенты получают больше возможностей для персонализации путешествий. Однако участившиеся сбои в расписании авиакомпаний могут скорректировать поведение туристов, сделав GDS-туры ещё более востребованными.
Глобальная дистрибьюторская система (англ. Global Distribution System, GDS) — международная компьютерная система бронирований.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.