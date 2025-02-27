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Свобода выбора: как GDS-туры меняют правила игры для туристов и бизнеса

1:50
Туризм

Туроператоры стали активнее предлагать туры с перелётом на регулярных рейсах, увеличивая продажи GDS-туров. Такой формат позволяет бронировать авиабилеты напрямую у регулярных перевозчиков, что открывает новые возможности для клиентов и бизнеса.

Салон самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолета

Что повлияло на рост спроса?

  1. Курс рубля. Укрепление национальной валюты привело к снижению стоимости авиабилетов, сделав зарубежные поездки более доступными.
  2. Задержки и отмены чартерных рейсов. Санкции и логистические трудности снизили количество чартерных программ, что подтолкнуло туристов к выбору регулярных рейсов.
  3. Гибкость для путешественников. Клиенты ценят свободу выбора — теперь они могут подбирать удобные рейсы и комбинировать разные предложения.
  4. Минимизация рисков для туроператоров. Использование регулярных авиарейсов позволяет избежать потерь, связанных с отменами чартеров, и расширяет ассортимент туров.
  5. Рост конкуренции. Туроператоры конкурируют с авиакомпаниями, предлагая комплексные туры, включающие перелёт, проживание и трансферы.
  6. Надёжность и предсказуемость. Регулярные рейсы, несмотря на возможные задержки, воспринимаются туристами как более стабильный вариант.

Как это изменит рынок?

Ставка на GDS-туры ведёт к изменению баланса сил в туристической отрасли. Крупные игроки стремятся не отставать от тренда, предлагая новые продукты, а клиенты получают больше возможностей для персонализации путешествий. Однако участившиеся сбои в расписании авиакомпаний могут скорректировать поведение туристов, сделав GDS-туры ещё более востребованными.

Уточнения

Глобальная дистрибьюторская система (англ. Global Distribution System, GDS) — международная компьютерная система бронирований.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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