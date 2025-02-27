Не знаете, что ещё посмотреть в Петербурге? Музей бомжей удивит даже коренных жителей

С 1 апреля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге начнет работу необычный музей, посвященный жизни бездомных.
Посетители смогут узнать, как складывались судьбы людей без постоянного места жительства в разные исторические периоды. Кроме экскурсионных программ, музей будет проводить литературные чтения, кинопоказы и художественные выставки, сообщает "Деловой Петербург".
Вход в музей будет платным, а часть вырученных средств направят на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Организаторы подчеркивают, что, несмотря на провокационное название, их цель — не насмешка, а борьба со стереотипами и дестигматизация термина "БОМЖ".
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге откроется самый большой каток в мире.
Музе́й (от др.-греч. μουσεῖον — дом муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
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