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Очень пожалели — россиянка рассказала о неудачном морском туре на Мальдивах

1:40
Туризм

Россиянка вместе с мужем приобрела экскурсию "Китовая акула и манта" на острове Дигура за 140 долларов (более 12 тысяч рублей). Однако поездка не оправдала ожиданий.

мальдивы
Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мальдивы

"Жалко было не столько денег, сколько испорченного дня, который мы могли провести гораздо лучше", — написала блогерша.

По ее словам, перед началом тура участников вынудили арендовать ласты, ссылаясь на требования безопасности. Однако путешественница уверена, что это был лишь способ заработать на туристах.

Дальше группа отправилась в море, но вместо обещанных мант и китовых акул увидела только мелких рыб, похожих на сардин. Спустя 20 минут всех подняли обратно на лодку, после чего один из членов экипажа спросил, удалось ли кому-то увидеть мант.

"Мы ответили, что нет, но он сделал удивленный вид и сказал, что кто-то их все же заметил. Через минуту другой гид заявил, что мант не было вовсе. Откровенное вранье", — поделилась россиянка.

После этого группу привезли на разрушенный риф, но и там никого из морских гигантов не оказалось. Когда туристы спросили, почему им заранее не объяснили, что шансы увидеть животных не гарантированы, организаторы заявили, что "в природе все может измениться за минуту".

"Обиднее всего, что это был наш последний день на Дигура, и мы могли просто наслаждаться морем, белоснежными пляжами и сноркелингом, вместо того чтобы тратить время на эту экскурсию", — подытожила путешественница в блоге "Тут вам не там".

Уточнения

Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel — дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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