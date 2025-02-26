Придётся продавать машину — путешественница удивилась ценам на рынке в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова во время своей поездки в Мексику посетила местный рынок и поделилась впечатлениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

"Цены на продукты в Мексике в 2025 году просто космос! Ходить на рынки страшно — кажется, что можно разориться на еде и остаться без машины", — написала Ершова, сравнив визит на мексиканский рынок с экспедицией в неизведанный мир.

По словам блогерши, местные торговцы — настоящие мастера убеждения.

"Пара улыбок, комплиментов — и вот ты уже несешь домой неизвестный корень, потому что тебе сказали, что он "очень полезен для мужской силы"", — поделилась блогерша.

Она также рассказала о стоимости некоторых продуктов: килограмм огурцов стоил около 50 рублей, свеклы — 160 рублей, бананов — 70 рублей, а репчатого лука — 100 рублей.

"Местный лук — невероятно жгучий, прямо как комментарии некоторых читателей. Видимо, это особый сорт", — пошутила Ершова в личном блоге на "Дзен".

Уточнения

Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»)

