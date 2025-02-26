Опасный пассажир — тарантул укусил пилота во время полёта

Пилот авиакомпании Iberia (Испания) столкнулся с неожиданным инцидентом прямо во время рейса: его укусил тарантул.
Самолет Airbus A320 выполнял перелет из Дюссельдорфа в Мадрид, когда капитан внезапно ощутил резкую боль и заметил паука. У него начала развиваться аллергическая реакция, но, к счастью, на борту нашлись антигистаминные препараты, сообщает La Vanguardia.
Несмотря на происшествие, пилот сумел благополучно посадить самолет в мадридском аэропорту. Однако следующий рейс пришлось задержать: специалисты занялись поиском паука и обработкой салона.
По предварительным данным, тарантул мог попасть на борт с багажом во время одной из стоянок в Марокко, куда также выполняет рейсы авиакомпания Iberia.
Тара́нтулы (лат. Lycosa) — род из семейства пауков-волков. Это крупные (от 2 до 10 см) ядовитые аранеоморфные пауки.
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