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Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода

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Туризм

Американская авиакомпания Jet Blue запустила необычную программу для пассажиров, путешествующих по турпакетам.

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Фото: freepik.com by nuraghies is licensed under Free More info
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Теперь клиенты перевозчика получат компенсацию, если в месте их отдыха не окажется солнечной погоды.

Авиакомпания возместит расходы на запланированные развлечения и аренду автомобиля в случае, если погодные условия окажутся хуже обещанного прогноза.

Компенсацию смогут получить только те пассажиры, которые приобрели пакетное предложение "Перелет + Отель". При этом им не нужно заполнять никаких заявок — выплаты будут начисляться автоматически. Новая система сама будет отслеживать погодные условия в пункте назначения и принимать решение о компенсации, сообщает New York Post.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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