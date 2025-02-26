Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода

Американская авиакомпания Jet Blue запустила необычную программу для пассажиров, путешествующих по турпакетам.
Теперь клиенты перевозчика получат компенсацию, если в месте их отдыха не окажется солнечной погоды.
Авиакомпания возместит расходы на запланированные развлечения и аренду автомобиля в случае, если погодные условия окажутся хуже обещанного прогноза.
Компенсацию смогут получить только те пассажиры, которые приобрели пакетное предложение "Перелет + Отель". При этом им не нужно заполнять никаких заявок — выплаты будут начисляться автоматически. Новая система сама будет отслеживать погодные условия в пункте назначения и принимать решение о компенсации, сообщает New York Post.
Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.