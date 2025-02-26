Ночь памятников во Франции: три дня магии и загадок, которые нельзя пропустить

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во Франции появится новое мероприятие под названием Ночь памятников, которая в этом году состоится с 1 по 3 мая.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

В течение трёх ночей аббатства, особняки, мельницы, театры, музеи или промышленные объекты, будь то исторические или современные, откроются для ночных экскурсий. Это уникальная возможность познакомиться с французским наследием в уникальной атмосфере, при свете прожекторов, факелов или иллюминации, специально разработанных для этого мероприятия.

Ночь памятников направлена на то, чтобы разнообразить культурные предложения и привлечь более широкую аудиторию, которой любопытно заново открыть для себя эти места.

Это событие дополняет ещё одно обязательное мероприятие, посвящённое наследию — Ночь замков, которая пройдёт с 17 по 19 октября 2025 года, сообщает sortiraparis.com.