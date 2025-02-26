Солнце, море, больница: как отдых в Хургаде превратился в финансовый кошмар

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале года семья с двумя подростками отправилась на известный египетский курорт Хургада. Они рассчитывали на то, что благодаря более комфортным температурами у них будет возможность как наслаждаться пляжем, так и исследовать исторические памятники. К сожалению, отпуск не сложился так, как они задумывали.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

Ситуация ухудшилась, и на место происшествия была направлена помощь из расположенного поблизости Каира, где девочка также нуждалась в госпитализации. В результате обезвоживания и общего ухудшения состояния здоровья она провела три дня в больнице. В итоге счёт за лечение составил почти 3000 долларов США (примерно 71 000 чешских крон), однако стоимость быстро была покрыта страховой компанией путешественников. Если у семьи не было туристической страховки с достаточным уровнем покрытия медицинских расходов, им пришлось бы выплачивать эту сумму из собственного кармана.

При планировании поездок за границу важно понимать, как организована медицинская помощь в выбранной стране. Страховая карта не всегда является достаточной защитой, поэтому мы настоятельно рекомендуем оформлять надёжную туристическую страховку с высокими лимитами на медицинские расходы. Для поездок по Европе желательно выбирать лимиты не менее 5 000 000 чешских крон; для более экзотичных направлений стоит рассмотреть ещё более высокие или даже неограниченные суммы покрытия.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного моря, на востоке — Красным морем, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала.



