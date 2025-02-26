Уже более трети речных круизов проданы: почему россияне выбирают такой отдых

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России наблюдается бум на речные круизы. Уже к концу февраля продано более трети туров. Об этом сообщает издание РИА Новости с ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Фото: mos.ru by Пресс-центр Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Панорамный вид на Москву и Москву-реку

Эксперты рассказали, что речные путешествия набирают популярность, поскольку открывают большие возможности для любителей путешествий. За несколько дней можно посмотреть несколько городов. При этом не нужно самостоятельно до них добираться. По последним данным, популярность речных туров за год выросла на 25%. Обычно пакет предусматривает питание, развлечения и даже спа.

По мнению экспертов туриндустрии, рост популярности речных круизов связан с тем, что всё больше россиян начинают интересоваться внутренним туризмом. Также многие ищут альтернативу южным курортам.

Рекомендуется оформлять туры как можно раньше. Это позволит значительно сэкономить.