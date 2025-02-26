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Дешёвой заграницы больше не будет: эксперт рассказал, что ждёт российских туристов

1:08
Туризм

О дешёвых путёвках в другие страны можно позабыть. Об этом заявил президент ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов в беседе с изданием "БИЗНЕС Online".

самолет Боинг 747, авиакомпания Россия
Фото: Wikimedia Commons by Eliseikosolapov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
самолет Боинг 747, авиакомпания Россия

По словам эксперта, бюджетный отдых заграницей стал невозможен из-за роста цен на авиаперевозки. Теперь за туры в другие страны придётся платить больше. Мифтахов предлагает в качестве альтернативы российские курорты: Анапу, Сочи, Дагестан и т. п.

Мифтахов отметил, что на данный момент самые высокие цены наблюдаются на поездки в Турцию, Мальдивы и ОАЭ. В майские праздники эксперт предвидит космические цены. В первую очередь дорого обойдётся сам перелёт.

Мифтахов предлагает россиянам рассмотреть автомобильные путешествия. К примеру, можно поехать в Крым. Если в семье несколько человек, то автотур обойдётся в разы дешевле, чем покупка авиабилетов.

Стоит отметить, что в связи с укреплением рублям цены на отдых за рубежом стали ниже.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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