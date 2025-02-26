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Миниатюрная Венеция: среди мельниц и каналов расположилась маленькая деревня

2:02
Туризм

Находящийся всего в нескольких километрах от знаменитой Венеции, Портогруаро представляет собой маленькую драгоценность региона Венето, сумевшую сохранить свое аутентичное и сдержанное обаяние. Этот спокойный город, вдали от многолюдных туристических троп, пересекает река Лемене. Здесь открываются живописные виды на мосты, каналы и старинные мельницы, что делает его прекрасным местом для тех, кто желает найти уединение и насладиться тишиной.

Женщина сидит в поле с цветами
Фото: unsplash.com by Эдуард Гранде, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Женщина сидит в поле с цветами

Портогруаро, основанный в XII веке в качестве торгового форпоста, стремительно развивался благодаря речному судоходству. Его процветание тесно связано с эпохой Серениссимы, архитектурные памятники которой и по сей день украшают город. Прогуливаясь по историческому центру, вы сразу заметите готико-венецианские здания, а сердце города составляет площадь Республики, откуда открывается великолепный вид на ратушу с её кирпичным фасадом и зубчатыми башнями.

В непосредственной близости расположена Гражданская башня, которая увековечивает историю города с XIII века. Однако настоящей гордостью Портогруаро являются старинные мельницы на реке Лемене, некогда бывшие центром местной экономики и ныне яркими свидетельствами трудолюбивого прошлого.

Одним из самых популярных для фотографии объектов является мельница Сант-Андреа, построенная в XII веке и прекрасно сохранившаяся до нашего времени. Как и Венеция, Портогруаро существует в гармонии с водами; река Лемене пересекает исторический центр, извиваясь между зданиями и создавая множество живописных уголков. С мостов, соединяющих берега, открываются захватывающие виды, словно взятые из открыток, особенно ранним утром или на закате, когда лучи солнца отражаются на воде, придавая окружающей атмосфере почти неземной характер.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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