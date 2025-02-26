Миниатюрная Венеция: среди мельниц и каналов расположилась маленькая деревня

Находящийся всего в нескольких километрах от знаменитой Венеции, Портогруаро представляет собой маленькую драгоценность региона Венето, сумевшую сохранить свое аутентичное и сдержанное обаяние. Этот спокойный город, вдали от многолюдных туристических троп, пересекает река Лемене. Здесь открываются живописные виды на мосты, каналы и старинные мельницы, что делает его прекрасным местом для тех, кто желает найти уединение и насладиться тишиной.
Портогруаро, основанный в XII веке в качестве торгового форпоста, стремительно развивался благодаря речному судоходству. Его процветание тесно связано с эпохой Серениссимы, архитектурные памятники которой и по сей день украшают город. Прогуливаясь по историческому центру, вы сразу заметите готико-венецианские здания, а сердце города составляет площадь Республики, откуда открывается великолепный вид на ратушу с её кирпичным фасадом и зубчатыми башнями.
В непосредственной близости расположена Гражданская башня, которая увековечивает историю города с XIII века. Однако настоящей гордостью Портогруаро являются старинные мельницы на реке Лемене, некогда бывшие центром местной экономики и ныне яркими свидетельствами трудолюбивого прошлого.
Одним из самых популярных для фотографии объектов является мельница Сант-Андреа, построенная в XII веке и прекрасно сохранившаяся до нашего времени. Как и Венеция, Портогруаро существует в гармонии с водами; река Лемене пересекает исторический центр, извиваясь между зданиями и создавая множество живописных уголков. С мостов, соединяющих берега, открываются захватывающие виды, словно взятые из открыток, особенно ранним утром или на закате, когда лучи солнца отражаются на воде, придавая окружающей атмосфере почти неземной характер.
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