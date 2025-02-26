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Сотни неаполитанцев в восторге: бесплатный пляж с тренажерами покорил сердца

1:17
Туризм

Официально состоялось открытие Mappatella Gym, пространства со спортивным оборудованием на пляже Ротонда Диас. Этот пляж, который останется "общедоступным и абсолютно бесплатным", был передан мэру Гаэтано Манфреди Фондом Маринелли-Гаэта и ассоциацией Неаполя.

Бег на пляже
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег на пляже

Некоторые утверждают, что это место даже красивее Рио-де-Жанейро из-за его расположения в Неаполе, и мы, как администрация, обеспечили необходимую поддержку, учитывая мнение сотен жителей, которые долгие годы пользовались этой частью пляжа. Мы создали нужные условия для плавания и доступности, а также установили спортивные сооружения, благодаря участию предпринимателей, поддерживающих проект в формате государственно-частного партнерства.

Перенимаются лучшие практики в управлении общественными зелеными пространствами и в создании зон для занятий спортом, стремясь ответить на запросы многих неаполитанских бизнесменов о возможности расширения подобной инфраструктуры на других пляжах города. В настоящее время ведутся обсуждения с Управлением порта для поиска общего языка и разработки проектов по созданию оборудованных общественных пляжей в различных уголках.

 

Уточнения

Неа́поль — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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