Сотни неаполитанцев в восторге: бесплатный пляж с тренажерами покорил сердца

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Официально состоялось открытие Mappatella Gym, пространства со спортивным оборудованием на пляже Ротонда Диас. Этот пляж, который останется "общедоступным и абсолютно бесплатным", был передан мэру Гаэтано Манфреди Фондом Маринелли-Гаэта и ассоциацией Неаполя.

Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег на пляже

Некоторые утверждают, что это место даже красивее Рио-де-Жанейро из-за его расположения в Неаполе, и мы, как администрация, обеспечили необходимую поддержку, учитывая мнение сотен жителей, которые долгие годы пользовались этой частью пляжа. Мы создали нужные условия для плавания и доступности, а также установили спортивные сооружения, благодаря участию предпринимателей, поддерживающих проект в формате государственно-частного партнерства.

Перенимаются лучшие практики в управлении общественными зелеными пространствами и в создании зон для занятий спортом, стремясь ответить на запросы многих неаполитанских бизнесменов о возможности расширения подобной инфраструктуры на других пляжах города. В настоящее время ведутся обсуждения с Управлением порта для поиска общего языка и разработки проектов по созданию оборудованных общественных пляжей в различных уголках.

Уточнения

Неа́поль — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.



