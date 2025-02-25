Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер

Стамбул уже полюбили тысячи российских туристов, особенно дамы, которые смотрят турецкие сериалы. Да, этот город всегда прекрасен, но есть периоды, в которые туда лучше не ездить. О них рассказала трэвел-блогер Анна Уварова.
В 2025 году насладиться Стамбулом по-полной не получится в определенные даты.
Блогер их перечислила:
В эти даты город пользуется особой популярностью среди местных жителей и гостей турецкой столицы. На улицах бывает буквально не протолкнуться. Особенно это заметно в районе популярных достопримечательностей, пишет "Чемпионат".
Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.