Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стамбул уже полюбили тысячи российских туристов, особенно дамы, которые смотрят турецкие сериалы. Да, этот город всегда прекрасен, но есть периоды, в которые туда лучше не ездить. О них рассказала трэвел-блогер Анна Уварова.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул

В 2025 году насладиться Стамбулом по-полной не получится в определенные даты.

Блогер их перечислила:

29 марта — 1 апреля (Рамадан)

23 апреля (День национального суверенитета)

1 мая (День солидарности и труда)

19 мая (День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта)

5-9 июня (Курбан-байрам)

30 августа (День победы)

29 октября (День Республики)

В эти даты город пользуется особой популярностью среди местных жителей и гостей турецкой столицы. На улицах бывает буквально не протолкнуться. Особенно это заметно в районе популярных достопримечательностей, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

