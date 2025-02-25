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Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер

1:04
Туризм

Стамбул уже полюбили тысячи российских туристов, особенно дамы, которые смотрят турецкие сериалы. Да, этот город всегда прекрасен, но есть периоды, в которые туда лучше не ездить. О них рассказала трэвел-блогер Анна Уварова.

Стамбул
Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Стамбул

В 2025 году насладиться Стамбулом по-полной не получится в определенные даты.

Блогер их перечислила:

  • 29 марта — 1 апреля (Рамадан)
  • 23 апреля (День национального суверенитета)
  • 1 мая (День солидарности и труда)
  • 19 мая (День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта)
  • 5-9 июня (Курбан-байрам)
  • 30 августа (День победы)
  • 29 октября (День Республики)

В эти даты город пользуется особой популярностью среди местных жителей и гостей турецкой столицы. На улицах бывает буквально не протолкнуться. Особенно это заметно в районе популярных достопримечательностей, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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