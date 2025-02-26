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Рафтинг, легенды и величественные мосты — чем привлекает Венетикос

1:48
Туризм

Если вы любите природу и постоянно ищете новые места для путешествий, обязательно добавьте в свой список реку Венетикос, расположенную в регионе Гревена (Греция).

Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция

Это один из крупнейших притоков реки Алиакмон, берущий начало в горах Смоликас, Василица, Орлякас и Валя-Кальда. Венетикос служит естественной границей между Западной Македонией, Фессалией и Эпиром, а его живописные берега расположены вдоль дороги, соединяющей Гревена и Каламбаку.

Пейзажи здесь воистину уникальны: загадочные молассовые формации, аллювиальные отложения и отвесные скалы, которые кажутся продолжением знаменитых утесов Метеор. Дополняют картину живописные ущелья, зеленые долины и густые леса. В течение большей части года вода в реке имеет насыщенный бирюзово-зеленый оттенок, однако после сильных дождей мутнеет из-за примесей, приносимых притоками.

Венетикос — идеальное место для активного отдыха. Любители экстремальных видов спорта найдут здесь отличные условия для рафтинга и каякинга.

Особой достопримечательностью реки являются старинные каменные арочные мосты. Самые известные — мост Азиз-Ага и мост Портица. Мост Азиз-Ага, расположенный у деревни Трикомо, является крупнейшим однопролетным мостом Македонии и третьим по величине в Греции, уступая лишь мосту Плака на реке Арахтос и мосту в Конице на Аоосе. Построенный около 1727 года, он получил свое название в честь турецкого аги, финансировавшего его строительство, передает Parallaximag.

Уточнения

Кая́кинг  — один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка. Человека, занимающегося каякингом, называют «каякером» (kayaker).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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