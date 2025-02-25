В каких городах мира самые комфортные улицы для пеших прогулок

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если попросить иностранного гостя описать Афины (Греция), он, вероятно, вспомнит про оживленные ночные клубы, рестораны с великолепной кухней и живописную береговую линию.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания

Однако вряд ли кто-то назовет греческую столицу городом, созданным для пеших прогулок. Разбитые тротуары и не всегда удобные пешеходные зоны могут стать препятствием для тех, кто любит исследовать город на своих двоих.

В отличие от Афин, в мире есть города, которые будто бы специально созданы для прогулок. Один из них был признан лучшим пешеходным городом в мире по версии финансового портала Insider Monkey. Им стала Флоренция — город с богатой историей, архитектурными шедеврами и атмосферой, привлекающей миллионы туристов ежегодно.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как качество воздуха, безопасность, удобство передвижения между главными достопримечательностями и уровень преступности. Флоренция показала лучшие результаты и заслуженно заняла первое место.

Второе место досталось Риге, столице Латвии, с уютными улочками и средневековой архитектурой. В пятерку лучших вошли также Гамбург (Германия), Порту (Португалия) и Мадрид (Испания), передает OneMan.

Уточнения

Тротуа́р — элемент обустройства дорог, предназначенный для движения пешеходов, мостовая для пешеходов, по бокам улицы.

